منظمة الصحة العالمية تحذر من ظهور فيروس جديد يستحيل احتوائه

حذرت منظمة الصحة العالمية من ظهور فيروس جديد يصعب السيطرة عليه، وقال المدير العامة للمنظمة تيدروس أدانوم جيبريسوس، إنه يجب أخذ العبرة مما حدث ويحدث إثر تفشى فيروس كورونا المستجد، والاستعداد للوباء الجديد، في الوقت الذي بلغت إصابات فيروس كورونا المستجد عالميا 246 مليون وتقترب الوفيات من 5 ملايين حالة.

وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جيبريسوس، المجتمع الدولي على التعلم من وباء كورونا الحالي والاستعداد لظهور فيروس جديد، موضحا خلال اجتماع وزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين، أن ظهور فيروس جديد يستحيل احتوائه من وجهة نظر علم الأحياء أمر مؤكد، قائلا: «حتى لو أنهينا هذا الوباء، يجب أن نتعلم الدروس منه ونستعد للفيروس التالي» وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

تحذيرات من فيروس جديد يصعب احتوائه

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، أن التهديدات بظهور فيروس جديد يصعب احتوائه تتطلب مشاركة سياسية على أعلى مستوى.

وحث دول مجموعة العشرين على دعم إبرام اتفاق دولي ملزم قانونًا بشأن الاستعداد للأوبئة والتصدي لها.

الصحة العالمية: لا توجد مساواة في الحصول على لقاحات كورونا

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، إلى مشكلة عدم المساواة في الحصول على اللقاحات في العالم، لافتا إلى أنه جري تطعيم 36% من سكان العالم بالكامل ضد فيروس كورونا؛ 6% فقط منهم بقارة أفريقيا.

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 246 مليون حالة

وفي ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية من ظهور فيروس جديد، ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 246 مليونا و36 ألفا و270 حالة، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 4 ملايين و989 ألفا و643 وفاة.