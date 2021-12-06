«رسالة» تجهز 48 عروسا وتشيد 89 سقف منزل في قافلة بمطروح

أعلن ياسين أبو صالح رئيس فرع جمعية رسالة بمحافظة مطروح عن تنفيذ أضخم قافلة مساعدات في رسالة على مدار 4 أيام في الفترة من 23 وحتى 26 ديسمبر الجارى، في نطاق مراكز ومدن وقرى ونجوع المحافظة، يستهدف عدد المستفيدين منها 180 أسرة وذلك في إطار خطة الجمعية لمساعدة غير القادرين من الأكثر احتياجا من سكان المناطق النائية في مطروح.

جمعية رسالة تجهز 48 عروسة في مطروح

وقال رئيس جمعية رسالة الخيرية في مطروح، اليوم الإثنين، إن الجمعية تقوم حاليا بالعمل على تجهيز عرائس، من بينهم 48 عروسا، ومساعدة أسرتها في التجهيز للزفاف والأجهزة المختلفة التى تحتاجها كل عروس، لافتا إلى أن عدد الأجهزة بلغ حتى الآن 241 جهازا متنوعا للعرائس.

ترميم 38 غرفة وتركيب 89 سقف منازل في مطروح

وأضاف رئيس جمعية رسالة بمحافظة مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجمعية تجرى أعمال خيرية في العديد من القطاعات المختلفة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا في القرى والنجوع، من بينها أعمال ترميم 37 غرفة للمنازل وتركيب 89 سقف منزل في مراكز سيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح وسيوة.

28 وصلة مياه شرب لمنازل في مطروح

وأشار رئيس جمعية رسالة بمطروح إلى أنه جارى تنفيذ 28 وصلة مياه شرب للمنازل لأسر غير القادرين بمحافظة مطروح، وبمشاركة فريق عمل يضم أكثر من 200 شاب متطوع من جميع محافظات الجمهورية يتم استضافتهم في محافظة مطروح ضيوفا للخير، للمشاركة في أعمال تيسير القافلة التطوعية التي تنفذها الجمعية.

المجتمع المدني يشارك الدولة في التنمية

من جانبة أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للمشاركة مع المحافظة في تنمية المجتمع ومساعدة الأكثر احتياجا في مراكز وقرى مطروح.