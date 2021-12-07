التفاصيل الكاملة لحفل محمود العسيلي وجنات 17 ديسمبر

يستعد المطرب محمود العسيلي لإحياء حفل غنائي بأحد الفنادق الكبرى في مصر الجديدة، وذلك يوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر 2021، وهو الحفل الذي من المقرر أن يشاركه فيه الفنانة جنات.

محمود العسيلي يشدو في الحفل بأهم أغنياته

ويقدم العسيلي مجموعة كبيرة من أعماله الغنائية المعروفة والذي تميز بها مع الجمهور منها «علي خدك» و«يا ناس» و«بعدتي ومبعدتيش» و«مش مضمون» و«في حتة تانية» و«يا ويلي أنا» و«يا حلم بعيد» و«طلع الحلو وبس» و«وجع الهوى» و«هيوقفوك» و«ترارام» و«حب غلط» و«هي» و«جنة تكفينا» و«ابن مصر» و«نرجع تاني» و«مجنونة» و«خايفة من بكرة» و«آدي الحب وآدي بدايته» و«الفستان الأبيض».

الحفل سيحضره عدد كبير من نجوم الغناء

يذكر أن الحفل سيحضره مجموعة كبيرة من النجوم الوسط الفني والإعلامي والرياضي وسط أجواء احتفالية جميلة.

من ناحية أخرى، حققت أغنية العسيلي الأخيرة «على خدك» نسبة مشاهدة كبيرة على «يوتيوب» تخطت الملايين في نسبة المشاهدة، كما كان العسيلي قد طرح أغنية قلقان وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود عسيلي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

وأحيا محمود العسيلى الأسبوع الماضي، حفلا غنائيا بمشاركة روبي بمهرجان الماسة العلمين الغنائي في دورته الثانية بحضور الآلاف من الشباب من مختلف الأعمار من مختلف الدول العربية.