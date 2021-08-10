محمود العسيلي يطرح «قلقان» فيديو

طرح المطرب محمود العسيلي، على موقع الفيديوهات «يوتيوب» أحدث أغنية والتي تحمل عنوان «قلقان».

«قلقان» من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود عسيلي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

وأحيا محمود العسيلى الجمعة الماضي، حفلا غنائيا بمشاركة روبي بمهرجان الماسة العلمين الغنائي في دورته الثانية بحضور الآلاف من الشباب من مختلف الأعمار من مختلف الدول العربية.

أحيا أولى فقرات الحفل النجم محمود العسيلي الذي فرض سيطرته على أداء الآلاف من الجمهور ممن شاركوه وصلات الغناء والرقصات المتتالية علي باقة من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي امتدت حتى الواحدة من صباح السبت.

وتصدر العسيلي مؤخرا «تريند يوتيوب»، بعد طرح أغنية «على خدك»، بعدد مشاهدات تجاوز الـ820 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها على قناته الرسمية.

أغنية «على خدك» من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع على فتح الله، إنتاج «دي إس ميديا»، والكليب من إخراج رونا العريان.

وتقول كلمات الأغنية: «ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين.. وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ماتخيلهاش.. وكان قلبي بيسأل ليه ما بنشوفها شو.. على خدك أدي بوسة.. على خدك وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك.. وكفاية اللي إحنا ضيعناه.. وعلى خدك أدي بوسة على خدك.. يا لذاذتك في الدنيا دي مين قدك.. ده وجودك بالنسبة ليا حياة».