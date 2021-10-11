صورة محمود العسيلي تزين تورتة عيد ميلاد بطلة كرة السلة الإماراتية

وضعت بطلة كرة السلة الإماراتية، أمل بن حيدر، صورتها مع نجمها المفضل محمود العسيلي، على تورتة عيد ميلادها خلال احتفالها به.

وحرص محمود العسيلي، على تهنئتها بعيد ميلادها، وتعبيره عن سعادته بصورة التورتة، حيث أعاد نشر الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وكتب عليها «عيد ميلاد سعيد».

جدير بالذكر أن آخر أغنية لمحمود العسيلي، حملت عنوان «قلقان»، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان محمود عسيلي، توزيع ميكس وماستر علي فتح الله، وحققت أكثر من مليوني مشاهدة

كلمات أغنية قلقان لمحمود العسيلي:

قالوا حلوة أنا قلت تجنن

قالوا فلتة أنا قلت رهيبة

شداني شدة غريبة ليه

ليه كل ما اشوفك أبلم

لا بسلم ولا بتكلم

ومسلم ولا داري أقولك إيه

أنا همسك فيكي مش سايبك

وأنا حر في ملكي أناني

ولا ملى عيني غيرك، تاني مفيش

أنا جاي الدنيا أحبك

أنا واصل للدرجادي

لو مانتيش في الدنيا دي ماجيش

وقلقان

بصراحة آه أيوة أنا قلقان

إزاي أقاومك وأنا إنسان

غلباني وأنا راضي وغلبان

وقلقان

نعمة وهخاف لا تروح مني

دلعك ده حاجة تجنني

لو حب ده بحبك أنا كمان

محمود العسيلي: لو مشلتش حمل تقيل مش هتحس بإنجازك

وكان محمود العسيلي، قد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «‏لو ماشلتش حمل تقيل ومشيت بيه، عمرك ما هتعرف متعة عدم وجوده وإنجازك بالتخلص منه».