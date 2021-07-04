محمود العسيلي يتصدر «تريند يوتيوب» بأغنية «على خدك»

تصدر الفنان محمود العسيلى، «تريند يوتيوب»، بأجدد كليباته الغنائية بعنوان «على خدك»، بعدد مشاهدات تجاوز الـ820 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها على قناته الرسمية.

أغنية «على خدك» من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع على فتح الله، إنتاج «دي إس ميديا»، والكليب من إخراج رونا العريان.

الكليب تم تصويره في أجواء أوروبية، ويحمل بعض الأجواء الرومانسية التي تناسب موسم الصيف، وعلق «العسيلي»، على الأغنية قائلًا في بيانٍ صحفي: «بداية الصيف وبداية حاجات كتير أوى قريب».

وتقول كلمات الأغنية: «ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين.. وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ماتخيلهاش.. وكان قلبي بيسأل ليه ما بنشوفها شو.. على خدك أدي بوسة.. على خدك وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك.. وكفاية اللي إحنا ضيعناه.. وعلى خدك أدي بوسة على خدك.. يا لذاذتك في الدنيا دي مين قدك.. ده وجودك بالنسبة ليا حياة».

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية «بقت معايا» من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، إنتاج «دي إس ميديا» و«صوت الدلتا»، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

ووصل عدد المشتركين في القناة الرسمية لمحمود العسيلي على «يوتيوب» إلى مليون ونصف المليون مشترك، وحققت أعماله الغنائية عددا كبيرا من المشاهدات، حيث وصلت مشاهدات أغنية «حلم بعيد» إلى 39 مليون مشاهدة، بينما تجاوزت مشاهدات «يا ناس» حاجز الـ 37 مليون، فيما حققت أغنية «وجع الهوى» 22 مليون مشاهدة.