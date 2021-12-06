ديانا هشام تكشف لـ«الوطن» عن تعرضها للسرقة: مبلغ كبير وسلسلة ذهب

كشفت الفنانة ديانا هشام، عن تعرضها للسرقة داخل أحد المولات التجارية مساء أمس، الأمر الذي دفعها للتوجه إلى قسم شرطة الشيخ زايد، لتقديم بلاغ رسمي، حسبما كشفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

ديانا هشام تكشف تعرضها للسرقة

وقالت ديانا هشام: «امبارح كنت قاعدة في كافيه فى أحد المولات التجارية، ومعايا شنطتى فيها مبلغ مالي كبير عن عمل كنت بصوره، وكنت لسه جاية من البنك ملحقتش أروح البيت أحطه هناك».

وتابعت ديانا: «وكمان الشنطة كانت فيها سلسلة دهب ومستلزمات خاصة، دخلت الحمام وخرجت لقيت شنطتى مفتوحة وفاضية تماما، اتسرق منها كل حاجة، ولما شوفت كاميرات الكافيه اكتشفت إنها سيدة كبيرة في السن».

لم أستوعب ما حدث.. ملقيتش فلوس أحاسب الكافيه

وأضافت ديانا: «حقيقي مكنتش مستوعبة من الصدمة، يعني مش مكفيها انها سرقت ظرف الفلوس، لأ دى كمان قررت تاخد كل حاجة موجودة في الشنطة، لدرجة إن مكنش معايا فلوس أحاسب الكافيه ولا أروح».

وأوضحت ديانا أنها لم تحرر محضرا أمس، لأن الوقت كان متأخرا والمول قفل أبوابه، لكنها ذهبت إلى المنزل ولم تحزن، قائلة: «حمدت ربنا إنها جت على قد كده، ومجتش فيا أو في أي حد من أهلي».

وأكدت ديانا أنها فى طريقها إلى قسم شرطة الشيخ زايد لتحرير محضر بالواقعة، والذهاب إلى المول لتفريغ الكاميرات، قائلة: «لازم أجيبها علشان اللى زيها ميفكروش ان الموضوع سهل وتتحاسب».

مسلسل أبوالعروسة

يذكر أن الفنانة ديانا هشام تشارك خلال هذه الفترة في تصوير الجزء الثالث من مسلسل أبوالعروسة، بجانب سيد رجب وسوسن بدر.