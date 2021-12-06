شقيق ضحية سفاح الإسماعيلية: «كلام المتهم كذب وأخي لم يعمل في مدرسة»

قال حسن حلمي شقيق المجني عليه في جريمة الإسماعيلية، إنه لم تكن هناك أي علاقة جنسية «شذوذ» بين شقيقه والمتهم عبد الرحمن دبور سفاح الإسماعيلية بحسب ما اعترف به في النيابة العامة موضحا أن كلامه كله «كذب».

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اعترافات سفاح الإسماعيلية في تحقيقات جريمة الإسماعيلية كانت مجرد خرافات أدلى بها أمام النيابة العامة خلال التحقيقات وثبت عدم صدقها.

شقيق المجني عليه: الطب الشرعي أثبت عدم وجود علاقة

وتابع حسن حلمي أن النيابة العامة أمرت بإرسال المتهم إلى الطب الشرعي لفحصه إن كان هناك ثمة أي آثار للعلاقة من عدمه وثبت عدم وجود أي آثار نهائياً.

وأوضح «ابن أخويا ضمن المحامين المكلفين بالوجود في القضية وكان متابع الاعترافات والخطوات أولا بأول والمتهم حاول وضع أي مبرر لجريمته بكلام ليس له أي أساس من الصحة»، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك أي علاقة بين المتهم والمجني عليه.

وأكد أن المتهم كان يعمل معه ومع شقيقه الآخر عصام في بيع الأثاث المستعمل والنيابة العامة نفسها شهدت خلال مرافعتها بحسن خلق وحسن سير وسلوك شقيقي.

شقيق المجني عليه: أخي لم يعمل في مدرسة

ونفى حسن حلمي، شقيق المجني عليه، عمل شقيقه في أي مدرسة أو أي مكان حكومي طوال فترة حياته، متابعا: «أخي كان سمكري وطول عمره بيشتغل سمكري لحين ما أصيب بالكبد وبدأ في شراء الخردة وبيعها فقط لا غير لكن عمره ما عمل في مدرسة».

وأكد أن محامي الأسرة حصل على ورقة من المدرسة التي أشار إليها المتهم وتم تقديمها إلى النيابة العامة تفيد عدم عمله في المدرسة نهائيا طوال فترة حياته، موضحا أن رواية المتهم رواية كاذبة كالرواية الأولى التي نطق بها خلال تنفيذه للجريمة بأنه اغتصب والدته وشقيقته وتم نفيها في التحقيقات من خلال اعترافاتهما.

تأجيل القضية للحكم في جلسة 9 سبتمبر

وأجلت محكمة جنايات الإسماعيلية القضية للحكم في جلسة 9 سبتمبر المقبل بعد سماع مرافعة النيابة العامة وأقوال الشهود ودفاع المتهم على مدار 5 ساعات متواصلة اليوم الاثنين.