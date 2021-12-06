وزارة الزراعة: نتبنى منهجا للتحول الرقمي منذ عام 2019

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بدأت في تبني منهج واضح للتحول الرقمي في القطاع الزراعي منذ عام 2019 وحتى الآن، إذ تم تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن برنامج متكامل للتحول الرقمي، موضحًا أنه لأول مرة يتم إنشاء وحدة للتحول الرقمي بالقطاع الزراعي، ونتج عن ذلك مجموعة من الخدمات التي تم إطلاقها مثل منظومة كارت الفلاح ومنظومة ميكنة الحجر الزراعي، ويتم حاليًا إطلاق خدمة جديدة لخدمة المزارع المصري.

الحوكمة على الخدمات المقدمة للمواطن والفلاح المصري

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نشرة الأخبار»، الذي يُعرض على قناة «dmc»، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تسعى لعمل مزيد من الحوكمة على الخدمات المقدمة للمواطن والفلاح المصري، وتسهيل عملية التواصل بين الوزارة وكافة الجهات المعنية، مع تطوير البوابة الإلكترونية الزراعية التي تضمن 20 خدمة لإتاحة الخدمات التي يحتاجها المزارع بشكل فوري وسريع، لإيجاد آلية للتحقق وتقديم الخدمات بشكل أمن وسريع للمزارعين.

الإطلاق التجريبي لـ«هدهد»

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه لأول مرة يتم الإطلاق التجريبي لمشروع المساعد الذكي للفلاح «هدهد» وهو تطبيق يتيح للفلاح معرفة تغيرات الأسعار والتغير المناخي والتوصيات الزراعية وكيفية مواجهة أي آفة تؤثر على محصوله من خلال إرسال الصور والرسائل النصية والرد عليها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، كما أن وزارتي الزراعة والاتصالات أعلنتا الإطلاق التجريبي لخدمات التحول الرقمي في القطاع الزراعي.

تطور القطاع الزراعي

وأكد الدكتور محمد القرش، أن القطاع الزراعي في الفترة الماضية شهد تقدما وتطورا كبيرا جدًا، وذلك بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك مشروعات كثيرة تقدم للمواطنين، وأن التحول الرقمي الذي تهتم به الوزارة يجعل هناك سهولة في حصول المواطنين على الخدمات، وهناك تطبيقات تم توفيرها للفلاح للحصول على جميع المعلومات، والرد على جميع الشكاوي، وذلك من خلال الموبايل.