«الإسكان»: 300 قرار إداري لإزالة مخالفات بالمحافظات

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، اليوم، تفاصيل الـ 11 قرارًا إداريا الصادرة من وزارة الإسكان؛ لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينة العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن التعديات ومخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة بمدينة العاشر من رمضان متنوعة، وتمثلت في البناء دون سند قانوني، وإقامة أنشطة مخازن وورش ومغسلة سيارات ودور مخالف ومحال تجارية وحضانة ووحدات سكنية وزيادة النسب البنائية، أو عدم الحصول على تراخيص بناء على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

مخالفات كبيرة بالعاشر من رمضان

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه يتم التعامل وفقا للائحة فيما يخص وجود أي تعديات والقضاء الإداري يتدخل في بعض الحالات، كما كشف عن أن عدد المخالفات في منطقة العاشر من رمضان كبير للغاية، ولكن يتم تطبيق القانون على الجميع حتى لا تتحول العاشر من رمضان إلى مدينة عشوائية، كما كان الحال في المناطق القديمة، مؤكدًا أن مدينة العاشر من رمضان من أقدم مدن الجيل الأول، وهي مدينة صناعية وبها نحو مليون نسمة.

300 قرار إداري لإزالة مخالفات بكافة المحافظات

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن المخالفات تتسم بتغيير أنشطة وحدات الإسكان إلى حضانات ومولات تجارية ومحلات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، أو بناء مخالف، وهناك 300 قرار إداري لوزير الإسكان لإزالة مخالفات بكافة المحافظات، إذ أن البناء المخالف والعشوائي يضغط على المرافق ويعيقها عن أداء دورها، كما أن تغيير نشاط الوحدة السكنية من أخطر المخالفات التي يتم ارتكابها، والتعامل مع مخالفة تغيير النشاط يكون فوريا، ويتم إغلاق وتشميع الوحدة من جانب القضاء الإداري، وكذلك عودة الشيء لأصله على حساب المخالف.