11 قرارا إداريا من «الإسكان» لإزالة مخالفات البناء بالعاشر من رمضان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 11 قرارا إداريا جديدا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينة العاشر من رمضان، مشددا على مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إزالة المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة، تطبيقا للقانون وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

إزالة مخالفات البناء

وتنوعت التعديات ومخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة بمدينة العاشر من رمضان، بين التعدي بالبناء دون سند قانوني وإقامة أنشطة مخازن وورش ومغسلة سيارات ودور مخالف ومحلات تجارية وحضانة ووحدات سكنية وزيادة النسب البنائية، أو عدم الحصول على تراخيص بناء على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

تنفيذ الإزالات

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.