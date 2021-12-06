الإسكان: تنفيذ المنطقة التراثية بالعلمين الجديدة على مساحة 260 فدانًا

أجرى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، جولة تفقدية لمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة، يرافقه المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل المهندس خالد عباس، زيارته بعقد اجتماعٍ مع عددٍ من استشاريي المشروعات ومديري الشركات العاملة بالمدينة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للأعمال الجارية وتذليل أي عقبات، حيث استمع إلى شرحٍ وافٍ عن تقدم الأعمال وما وصلت إليه مراحل التنفيذ، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المقررة والمقدمة من الشركات لتنفيذ المشروعات، ومراعاة الكفاءة والجودة.

الحي اللاتيني مقام على مساحة 404 أفدنة

وعقب ذلك، تفقد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية‏، الحي اللاتينى على مساحة 404 أفدنة، والذي يتكون من 6 مناطق تضم وحدات سكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق، ثم توجه إلى المنطقة التراثية والأبراج الشاطئية مرورًا بكمبوند الـ700 فدان، الذي يضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية «عمارات - فيلات - شاليهات».

تنفيذ المنطقة التراثية بالعلمين الجديدة على مساحة 260 فدانًا

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه يجري تنفيذ المنطقة التراثية بالعلمين الجديدة على مساحة 260 فدانًا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها نحو 70 منشأة، وتشمل «البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات».

كما تفقد المهندس خالد عباس، أعمال تركيب الواجهات وتنفيذ التشطيبات لـ15 برجًا من أبراج المنطقة الشاطئية، وأعمال تنفيذ الأبراج الأخرى بالمنطقة، والمنطقة الترفيهية التجارية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددًا من المطاعم والكافيهات والمحال.