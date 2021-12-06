وزير الرياضة يكرم شابا لأمانته بعد عثوره على شنطة بها 1.2 مليون جنيه

كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشاب محمد لطفي أحمد الذي يعمل بنزل شباب الواحات، وذلك لأمانته وإخلاصه في العمل بعدما أعاد حقيبة بها 1.2 مليون جنيه إلى صاحبها، معربًا عن سعادته بأمانة محمد..

وزير الرياضة يكرم الشاب محمد لأمانته

وأشار «صبحي» في بيان، إلى أن محمد لطفي نموذج متميز يعبر عن المعدن الأصيل وأمانة الشباب المصري وحرصهم على الأمانة والتفاني في العمل مهما كانت المغريات، لأن هذه هي صفات الشباب المصري الأصيل المحافظ على بلده والمراعي للآخرين، موجها بصرف مكافأة عاجلة لمحمد نظير أمانته وإجادته، كما قام «صبحي» بتكريمه.

«محمد» عثر على حقيبة بها 1.2 مليون جنيه ويعيدها لصاحبها

وكان الشاب محمد عثر أثناء عمله بنزل شباب الواحات، على حقيبة وبعد فتحها لإيجاد أي مستند يدل على صاحبها وجد بداخلها مبلغا ماليا قيمته مليون و200 ألف جنيه، فأخذ محمد الحقيبة وحافظ عليها إلى أن عاد صاحبها واستلم الحقيبة وما بداخلها.