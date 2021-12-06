حكاية أول فوازير للفنانة شريهان في عيد ميلادها الـ57: «عملت دور سمكة»

«ملكة الفوازير».. لقب أطلق على الفنانة الاستعراضية شريهان، التي تحل ذكرى عيد ميلادها الـ57، اليوم 6 ديسمبر، سنوات مرت على امتاعها للجمهور، بأعمال فنية مميزة، أصبحت علامة مطبوعة في أذهان الملايين، ولعل أكثر ما اشتهرت به هي الفوازير، لتصبح ملكة الفوازير في تاريخ الفن المصري.

ولدت الفنانة الاستعراضية عام 1964، إذ بدأت حياتها الفنية وهي تبلغ من العمر 4 سنوات، درست في مرحلة الطفولة الرقص التعبيري بالعاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر، وشاركت في بطولة مسلسل (المعجزة) الذي أنتجته لها والدتها، وشاركت في طفولتها أيضًا في فيلمي قطة على نار ونصف دستة أشرار، ورغم حبها للتمثيل اتجهت لدراسة القانون.

حكاية أول دور لشريهان في الفوازير

الفوازير الرمضانية أعطت للفنانة شريهان نقلة كبرى في مجال الاستعراضات، والتي لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيللي، ومن أشهر فوازيرها: (حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة).

وفي لقاء نادر للفنانه شريهان في برنامج «ماسبيرو زمان»، مع الإعلامية أميرة عبدالعظيم، قالت إنها كانت تدرس الاستعراض، ولم يتوقع أحد أن تقدم فن استعراضي، مضيفة أنها كانت تحلم بالانضمام حتى لو دون أجر في مهنة تخص الفوازير«فنان، ملحن، ديكور».

وأضافت عندما هاتفها المخرج فهمي عبد الحميد أصابتها الرعشة من الفرح: «لما قال لي الحاج فهمي عاوزك في الفوازير فرحت جدا، قالي مش هتسألي عايزك في إيه، قولتله الفوازير.. قال لأ دور سمكة.. عيطت».

قدمت شريهان هذا الدور، وهو عبارة عن عروس البحور، جزء من فوازير «ألف ليلة وليلة»، هو مسلسل تلفزيوني مصري بطولة شريهان وعمر الحريري ومحمود الجندي، وضيفة الحلقات سهير البدري، واخراج فهمى عبد الحميد، وإنتاج التلفزيون المصري عام 1985، تنقسم الحلقات إلى قسمين، الأول خاص بألف ليلة وليلة وقصة عروسة البحور، والثانية قسم الفزورة وفيه تقدم شريهان استعراض حول شخصيات أو أشياء أو دول.

يحكي المسلسل قصة حب غريبة تنمو بين كائنين أحدهما من الجنس البشري ويعيش على اليابسة ويدعى الأمير نور، والأخرى مخلوقة مائية تعيش في أعماق البحور فقط ولا تملك رجلين كالبشر بل ذيل كالسمك، ولها وجه رائع الجمال تماما كوجه حسناء بشرية وتدعى الأميرة عروس البحور.

شريهان تبدع على خشبة المسرح

وتعد شريهان من أبرز الفنانات التي ظهرن في السينما والمسرح، وعلى الصعيد التلفزيوني كذلك، إذ أبدعت على خشبة المسرح بمسرحية (سك على بناتك) مع فنان الكوميديا العظيم فؤاد المهندس، ومسرحية (علشان خاطر عيونك)، وبرعت كذلك في مسرحية (شارع محمد علي) مع الملك فريد شوقي.

تألقت شريهان في الوسط الفني العربي، فأسرت قلوب الكثيرين في مسلسل (شهرزاد) الذي جعل قلوب المحبين يتعلقون بحكايتها، وقامت بالكثير من الأفلام مثل (خلي بالك من عقلك) مع الفنان عادل إمام، (العذراء والشعر الأبيض)، و(ريا وسكينة) و(الطوق والأسورة).