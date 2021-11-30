نيللي تبدي دهشتها من عودة شريهان للمسرح في «كوكو شانيل»: مكنتش أعرف

أبدت الفنانة الكبيرة نيللي، دهشتها من خبر عودة الفنانة شريهان، بمسرحية «كوكو شانيل»، بعد سنوات طويلة من الاعتزال، متسائلة: «هي رجعت والله»، وجاء ذلك خلال ندوة تكريمها، ضمن فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، بحضور جماهيري كبير، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، من بينهم بشرى والإعلامي عمر زهران.

وتساءلت نيللي، خلال كلمتها في الندوة التكريمية الخاصة بها، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن أسباب اقتران اسمها بالفنانة شيريهان، في الوقت الحالي.

نيللي تنفي اعتزالها: «عروقي كلها فن»

وأشارت إلى أنها لم تعتزل الفن تماما، فيما تعتذر عن العروض الفنية التي تتلقاها، قائلة: «أنا عروقي كلها فن.. مقدرش أعتزل».

وتابعت بأنه لا يوجد سيناريو يدفعها للعودة إلى بلاتوه التصوير مجددًا، مؤكدة أن قرار دخولها اللوكيشن مرهون بتوافر عرض فني مكتمل الأركان.

نيللي عن خواطرها: «مينفعش حد يقرأ الحاجات دي»

وكشفت الفنانة الكبيرة نيللي، عن عدد من الكواليس والأسرار في حياتها الشخصية، حيث أكدت أنها توثق حياتها الشخصية والفنية في «خواطر»، إلا أنها ترفض تماما عرضها للعامة لأنها تتضمن أمور شخصية على حد تعبيرها، قائلة: «مينفعش حد يقرأ الحاجات دي».

وتتطرق الإعلامي عمر زهران، خلال الندوة، للحديث عن عدد من المواقف الهامة في حياة الفنانة نيللي، منها رفضها الظهور في حلقة على التلفزيون المصري، خلال أحداث الثورة، رغم تلقيها عرضا ماليا ضخما، قائلا: «رفضت العرض، وقالت لي: إزاي أطلع أهزر وأضحك وفيه أحداث وشهداء».

وحصلت الفنانة نيللي، على جائزة «الهرم الذهبي» لإنجاز العمر، في حفل افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، وعبرت عن سعادتها بالجائزة التي أعادتها إلى المسرح والوقوف أمام الجمهور مرة أخرى بعد سنوات من الغياب.