منى زكي: انضميت في فرقة محمد صبحي كـ «راقصة».. وأعشق شريهان منذ الصغر

كشفت الفنانة منى زكي، كواليس انضمامها لفرقة محمد صبحي المسرحية، فذكرت أنها كانت معجبة بشدة بشخصية محمد صبحي، رغم أنها كانت تبلغ من العمر وقتها 13 عامًا فقط، «روحت قدمت، نادى اسمي، ومليت الأبلكيشن، الناس سألتني قبل ما أدخل إيه موهبتك، لأنه كان عامل مسابقة يختار منها عازفين وراقصين وممثلين ومواهب، قولتلهم أنا بعرف أرقص، لأني مكنتش بعرف أي حاجة تانية».

كواليس انضمامها لفرقة محمد صبحي المسرحية

وأضافت «زكي»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنها عندما دخلت على محمد صبحي صعدت على المسرح من أجل التمثيل أمامه، «النور بتاع المسرح كان فيه رهبة، قالي مجهزة إيه، هتمثلي إيه ولا هترقصي إيه، قولتله مش عارفة، سكت كده وقالي إمشي وهديكي فرصة تانية، وقالي روحي اتفرجي على أي حاجة وتعالي مثليها».

أعشق الفنانة شريهان منذ الصغر

وأشارت الفنانة منى زكي إلى أنها من عشاق الفنانة شريهان منذ الصغر، لذلك كانت حافظة مقطع من مسرحية لها تسمى «أنت حر»، ومثَّلت هذا الجزء أمام الفنان محمد صبحي، «كنت مكسوفة أوي، خلصت لاقيت محمد صبحي قالي على فكرة إنتي لو ركزتي هتبقى كويسة، قلت له يعني أنا اتقبلت في الفرقة، قالي أه، بصراحة أنا اتعلمت حاجات كتير جدًا من الفرقة بتاعة محمد صبحي».

تعلمت من محمد صبحي احترام الكواليس والجمهور

وواصلت: «اتعلمت الالتزام من محمد صبحي، واحترام الكواليس والمسرح والجمهور، اتعلمت منه كل هذا الاحترام، بقت ماما توديني المسرح وتستنى لما أخلص، وبنخلص مش متأخر أوي، ونروح أنام ونروح المدرسة، ونفضل طول اليوم في المدرسة، ابتديت تنبسط، بابا عمره ما اتفرجلي غير على حاجتين أو ثلاثة فقط».