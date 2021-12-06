رئيس وفد الاتحاد الأوروبي: مصر دولة مهمة ونقطة عبور بيننا وبين أفريقيا

قال السفير كريستينا بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر مهمة جدًا، فمصر دولة مهمة جدًا، وهي نقطة العبور بين أوروبا وأفريقيا، وتعد شريك أساسي واستراتيجي في العديد من المجالات للاتحاد الأوروبي، مهنئًا مصر باستضافتها لقمة المناخ المقبلة الـ27، وعلى مدار العديد من السنوات، كان هناك العديد من مجالات التعاون مع مصر، في العديد من المجالات البيئة في مجالات الطاقة المتجددة وآخرها بمجال الهيدروجين.

عدد سكان أفريقيا في تزايد.. و40% من الدول تعاني من نقص في المياه

وأضاف «بيرجر»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن الاتحاد الأوروبي قام بتطوير برنامج كبير للاتحاد لمنع الجوع والمجاعات في العالم وهذه استراتيجية تبنها الاتحاد وسيعمل على استدامة منظومة الغذاء، مع العمل على حل العديد من الأوجه الاخرى التي تتعلق بالمياه حيث نواجه ندرة المياه، وهناك برنامج كبير للتعاون في المنطقة وفي شمال إفريقيا حيث أن السكان في تزايد، و40% من الدول تعاني من نقص في المياه.

حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يكمن في أن تكون القدس عاصمة مشتركة

من ناحية أخرى، أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أنه منذ أكثر من 40 عامًا كان موقف الاتحاد الأوروبي في عام 1980 هو أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقوم على حل الدولتين وأن تكون القدس عاصمة مشتركة بين الدولتين، ونؤمن بحل الدولتين مثل مصر التي تؤمن بذلك، وسوف نستمر في العمل على الوصول لهذا الحل، كما أن حركة حماس تعد منظمة إرهابية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.