الاتحاد الأوروبي: متحور أوميكرون قد يتسبب في نصف الإصابات بكورونا

أعلن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد، قد تُسبب أكثر من نصف إصابات كوفيد-19 في أوروبا خلال بضعة أشهر.

وأضاف المركز، وهو الوكالة المعنية بالصحة العامة في الاتحاد الأوروبي: بناء على نماذج حسابية أجراها المركز، هناك مؤشرات على أن أوميكرون قد يتسبب في أكثر من نصف إصابات سارس-كوف-2 في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية في غضون أشهر قليلة، حسبما نقلت سي إن بي سي عربية.

تقرير يدعم المعلومات حول قابلية أوميكرون العالية جدا للانتقال

ويدعم هذا التقدير للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، المعلومات الأولية حول قابلية أوميكرون العالية جدا للانتقال، بما يفوق حتى قدرة السلالة الدلتا والتي كانت تعتبر قبل ظهور أوميكرون أكثر سلالات فيروس كورونا الرئيسية قدرة على الانتشار.

ولا يوجد دليل قاطع حتى الآن على مدى قابلية أوميكرون للانتقال، لكن رئيسة الفريق الفني لمرض كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، قالت أمس الأربعاء إن المنظمة تتوقع الحصول على بيانات عن السلالة في غضون أيام.

وتضم منطقة الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية الدول الأعضاء في التكتل وعددها 27 دولة إضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.

الذعر من أوميكرون يجتاح العالم وسط خسائر اقتصادية كبيرة

وكان الاعلان عن ظهور متحور أوميكرون قبل أيام، قد أثار الذعر في العالم، وأدى بدول عدة لإيقاف الرحلات الجوية مع دول جنوب أفريقيا، وتشديد الرقابة على منافذها البرية والبحرية والجوية، فضلا عن إغلاقها في بعض الأحيان.

وصاحب الذعر الذي ارتبط بظهور الفيروس، خسائر اقتصادية واضحة ضربت العديد من دول العالم والأسواق، في مختلف القطاعات.