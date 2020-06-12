اقلاع رحلتين لامستردام و فرانكفورت لإعادة مواطني الإتحاد الأوروبي

بدأت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، تسيير رحلاتها الجوية إلى بعض الدول الأوروبية، لإعادة عدد من مواطني الاتحاد الأوروبي من العالقين في مصر، وذلك بالتنسيق مع عدة السفارات ضمن الجسر الجوي الاستثنائي الذي تنظمه وزارة الطيران المدني بسبب تعليق حركة الطيران بين الدول وبعضها كإجراء احترازي من الحكومات لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد عبر المسافرين.

وقالت مصادر بمصر للطيران، إن الشركة سيرت رحلتين من مطار القاهرة الدولي إلى امستردام وفرانكفورت، وعلى متنها عدد من مواطني الإتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ذهاب فقط على أن يتم نقل المصريين العالقين في هذه الدول خلال رحلة العودة.

ومن المقرر، أن تسير الشركة رحلات أخرى أيام 14 و15 يونيو الجاري إلى باريس وفيينا وميونخ.

كانت شركة مصر للطيران النقل الوطني أعلنت عن فتح باب الحجز لعدة وجهات علي الرحلات الاستثنائية التي تنظمها الشركة لعودة المصريين العالقين بالخارج، وتشمل الوجهات ألمانيا، إنجلترا، النمسا، فرنسا، إيطاليا، واشترطت الشركة أن يكون الركاب المتجهين من القاهرة إلى تلك الوجهات، من حاملي جنسيات تلك الدول، وحاملي الإقامات الدائمة بتلك الدول، والمسموح لهم بالمرور عبر تلك الوجهات إلي وجهة أخرى (مع شرط وجود تذاكر مكملة إلى الواجهة النهائية).

وأكدت الشركة على عدم قابلية استرداد التذاكر ويسمح بالتعديل وفقاً للشروط والأحكام، حيث سيتم إتاحة الرحلات على نظم الحجز .