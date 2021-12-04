انطلاق فعاليات الحملة القومية ضد شلل الأطفال بشمال سيناء غدا

أعلنت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، فى بيان، انطلاق فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا الأحد، بجميع أقسام الإدارات الصحية بالمحافظة.

من عمر يوم لـ5 سنوات

وأكد الدكتور طارق شوكة، أن الحملة تستمر لمدة 4 أيام، بدءًا من غد الأحد حتى الأربعاء المقبل، في مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء، وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك لرفع المناعة عند الأطفال ووقايتهم ضد الإصابة بمرض شلل الأطفال.

بدوره، أكد الدكتور رمضان توفيق مديرعام الطب الوقائي بمديرية الصحة، في بيان للمديرية، استعداد المديرية الكامل للتطعيم بإعداد الفرق والمعدات اللازمة، وكذلك توفير الطعوم اللازمة، موضحا أن هناك فرقا ثابتة وأخرى متحركة.

الوصول لجميع الأطفال في جميع المناطق

وذكر أن الهدف الرئيسي للحملة هو الوصول لكل أطفال المحافظة، سواء في المدن أو القرى وكذلك التجمعات السكنية البعيدة، وسيكون هناك تعاون مع المدارس والحضانات ومديرية الأوقاف لتطعيم أكبر عدد ممكن.

وأوضح فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة، في بيان، خطورة مرض شلل الأطفال، حيث يغزو الجهاز العصبى للطفل ويحدث شللا تاما في غضون ساعات.

وناشد «عثمان» الآباء والأمهات بضرورة التأكد من تطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال خلال الحملة القومية التي تطلقها وزارة الصحة والسكان على مستوى المحافظات، مؤكدا قيام فرق التثقيف الصحي بزيادة الترويج للحملة في مكبرات الصوت، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، وعبر القنوات الأخرى بالمحافظة، للوصول إلى جميع الأطفال في النجوع والأماكن القريبة والبعيدة.