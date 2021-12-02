9 معلومات عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. تبدأ 19 ديسمبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مؤخراً عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي من المقرر إنطلاقها بداية من 19 ديسمبر، لذا تستعرض «الوطن»، التفاصيل الكاملة المتعلقة بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

بالتفاصيل.. الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

1 - تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الفترة من 19 من ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة 4 أيام.

2 - هدف الحملة هو رفع المناعة المجتمعية لدى كافة الأطفال، وذلك لمن هم من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

3 - تستهدف الحملة تطعيم عدد 16.5 مليون طفل.

4 - الحملة تضم 45 ألف فريق، بقوة 90 ألف عضو.

5 - خضع أعضاء الحملة للعديد من الدورات التدريبية من أجل إنجاز كافة مهام التطعيم على أفضل وجه.

6 - الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال مجانية.

7 - الطعم المستخدم هو «طعم شلل الأطفال الفموي».

8 - تطعيم الأطفال يتم بنقطتين داخل الفم، مع التأكد جيداً من بلع الطفل للتطعيم، حتى يحصل الأطفال على حماية من ذلك المرض شديد العدوى، والذي يُسبب إعاقة مدى الحياة.

9 - يتم تنفيذ الحملة عن طريق فرق متحركة تجوب المنازل بمختلف محافظات الجمهورية، مع فرق متحركة للتطعيم بكافة دور رياض الأطفال، مع فرق تطعيم ثابتة في كافة الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية الحضرية ومواقع التجمعات السكانية أمثال محطات القطارات والأسواق ومحطات المترو ومحطات الأتوبيس والمولات.

إعلان مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006

وفي سياق متصل، كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006، حيث تم تسجيل آخر حالة لشلل الأطفال في مصر عام 2004.