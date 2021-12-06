وفد الاتحاد الأوروبي: قدمنا دعما لحماية حدود ليبيا من تسلل الإرهابيين

قال السفير كريستينا بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن ليبيا دولة تواجه موقفا صعبا منذ عام 2011، كما أن الاتحاد الأوروبي حاول التدخل من أجل حكومة انتقالية عام 2011، كما تم تقديم دعم مهم لحماية الحدود الليبية لمنع تسلل الإرهابيين.

وأوضح أنه كان هناك الكثير من الإرهابيين تسللوا من الجنوب داخل ليبيا ومنذ البداية كان لدينا رغبة في استقرار هذه الدولة، وذلك خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة «TEN».

نود أن تنجح العملية السياسية في ليبيا وأن تعقد الانتخابات في موعدها

وأضاف «بيرجر»، أن العملية السياسية بدأت الآن في طريقها في ليبيا، وهناك مبعوث الأمم المتحدة ونود أن تنجح العملية السياسية في ليبيا، «جميعًا نريد أن تنعقد انتخابات ناجحة في ليبيا، ثم ننظر للانتخابات البرلمانية فيما بعد، وسنصر على نجاح ذلك، واتخاذ قرارات تجبر القوات الأجنبية والمرتزقة على الخروج وحدوث توافق بين القبائل الليبية»، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي قام بحملة وأعلن الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، وكان هناك إستراتيجية لمواجهة هذا التنظيم.

عملنا على تقوية الدول التي عانت من تنظيم «داعش» الإرهابي

وتابع رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة: «الاتحاد عمل بقوة مع الدول التي عانت من تنظيم داعش الإرهابي وذلك من أجل تقويتها من أجل مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية وهناك تعاون كبير بين الاتحاد ودول الساحل والصحراء».