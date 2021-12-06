«الأوقاف»: الزوايا التي تقام فيها صلاة الجمعة تؤدى بها «الجنازة»

قال الدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الأوقاف، إن قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوانح الصحية، سمحت بإقامة صلاة الجنازة في المساجد الكبرى والجامعة، والمقصود بذلك كل مسجد تقام فيه صلاة الجمعة، تيسيرًا على المواطنين.

إقامة صلاة الجنازة بنفس الضوابط الخاصة بالتباعد الاجتماعي

وأضاف «العيسوي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الاثنين، أن صلاة الجنازة يسمح بإقامتها بنفس الضوابط الخاصة بالتباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية.

وأكد أن الزوايا التي تقام بها صلاة الجمعة يؤدي فيها أيضا صلاة الجنازة، «كل مسجد تؤدي فيه صلاة الجمعة يؤدي فيه صلاة الجنازة بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية، والزاوية مهما كانت صغيرة ما دامت تؤدي بها صلاة الجمعة تقام بها صلاة الجنازة بالضوابط والإجراءات الاحترازية».

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية في كل مكان للحفاظ على صحتهم وصحة الآخرين سواء في المساجد أو غيرها، لافتا إلى أن الضوابط الاحترازية تتمثل في ارتداء المصلي الكمامة الخاصة به، وسجادة الصلاة الشخصية، مع مراعاة مسافات التباعد بينه وبين المصلي.

وعن عدد المساجد الكبرى والجامعة المذكورة، قال إنه يبلغ عدد المساجد الكبرى والجامعة أكثر من 80 ألف مسجد تؤدي بها صلاة الجمعة بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية.

إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، للتيسير على المواطنين، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم، على جميع العاملين بها الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء في صلاة الجنازة أم في صلاة الجمعة أم في سائر الصلوات.