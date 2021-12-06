الحكومة توافق على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بعد الإعلان عن تشكيلها وفق القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

ووافقت اللجنة، على طلب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالسماح بإقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة، التي تقام بها صلاة الجمعة، وبذات الضوابط والإجراءات الإحترازية المطبقة حاليا.