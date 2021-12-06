وزير الأوقاف: السماح بإقامة صلاة الجنازة في المساجد الكبرى والجامعة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، للتيسير على المواطنين، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

صلاة الجنائز

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم على جميع العاملين بها الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء في صلاة الجنازة أم في صلاة الجمعة أم في سائر الصلوات.

سرعة تلقي لقاح كورونا

ودعت وزارة الأوقاف جميع المواطنين إلى الحرص الشديد على سرعة تلقي لقاح كورونا، سائلين الله «عز وجل» أن يعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، بحسب البيان الصادر عن الوزارة.