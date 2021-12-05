بورصة الدواجن اليوم الأحد 5-12-2021 في مصر

ارتفاع كبير في أسعار العلف، وصل خلاله الطن إلى نحو 9 آلاف جنيه، صاحبه تدن كبير في البيع، الأمر الذي سبب خسائر ملحوظة بالنسبة للمربين في المنظومة، وانخفضت معه بورصة الدواجن في السوق المصرية لتصل إلى أسعار متدنية جدًا، وذلك بحسب ما وصفه الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، وفقًا لتصريحات خاصة من رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وتراوح سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم بين 21 و22 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 35 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم، وصل إلى نحو 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأحد، على النحو التالي:

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 68 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيها.

- سجل سعر كيلو البانية اليوم نحو 77 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 21 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.