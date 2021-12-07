تحذير من انتشار كورونا الفترة المقبلة.. وأستاذ أمراض رئة: لا يمكن منعه

قال الدكتور أحمد البرشاوي، أستاذ أمراض الرئة والرعاية بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا «أوميكرون» لا يمكن منع دخولها الدول لأن هناك حالات منتشرة، لافتا إلى أن وقف السفر لم يتم في الوقت الصحيح لذا بدأت السلالة في الانتشار، مؤكدا أنه يتوقع انتشار الفيروس بصورة أكبر الفترة المقبلة.

بيئة غير المطعمين تمكن الفيروس من التحور

وأضاف «البرشاوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المتحور ظهر في جنوب إفريقيا بعد تمكن الفيروس من الانتشار بصورة كبيرة في بيئة فيها عدد كبير من غير المطعمين.

السلالة قد تظهر في مجتمعات ليس بها مصابين بها

وأشار أستاذ أمراض الرئة والرعاية بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، إلى أن الفيروس قد يظهر في مجتمع دون وجود شخص حامل لهذه السلالة من خلال تحور السلالة القديمة إلى سلالة جديدة بسبب ضعف التطعيم، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الدول الغربية طعمت مواطنيها لذا فإن قدرته على الانتشار فيها أقل وكذلك التحور، أما الدول النامية نسبة التحور فيها كبيرة بسبب قلة عدد المطعمين.

عدد كبير من الإصابات

وأكد أستاذ أمراض الرئة والرعاية بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، أن هناك مستشفيات في كاليفورنيا ليست قادرة على استيعاب أعداد المرضى بعد تفشي فيروس كورونا نتيجة قلة عدد المطعمين، مؤكدا أن 95% من الأشخاص الذين دخلوا المستشفى من غير المطعمين.

تخوف من السلالة الجديدة

وذكر أستاذ أمراض الرئة والرعاية بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، أن هناك تخوفا من أن تكون السلالة الجديدة أوميكرون تصيب بمرض جديد وهذا المعلومة سيتوصل إليها الطب بعد أيام في ظل عمل مستمر من الأطباء للتوصل إلى هذا الأمر الضروري، متابعا: «الأمراض اللي بيسببها المتحور الجديد مش شديدة أوي بس لسه مش كلام نهائي وهنحاول نعرف تأثير اللقاحات على السلالة».