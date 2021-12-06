خالد عبدالغفار: لدينا جرعات لقاحات كورونا تكفي تطعيم 51 مليون مواطن

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة، إن 30.5 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى، وحصل أكثر من 17 مليون مواطن على الجرعة الثانية.

إتاحة لقاحات كورونا لطلاب الجامعات

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» من تقديم الإعلامية بسمة وهبة وعبدالرحمن عرام على قناة «المحور»: «لدينا جرعات تجعلنا قادرين على تطعيم أكثر من 51 مليون مواطن، ووفرنا التطعيمات لكل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وصممنا على عدم دخول الجامعات دون الحصول على لقاحات كورونا».

الجرعة التنشيطية

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية ستبدأ منح الجرعة الثالثة للفرق الطبية وتحديدا العاملين في مستشفيات العزل والحميات وكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة، حيث تلقوا لقاحات كورونا منذ أكثر من 6 أشهر: «سنفتح تسجيل طلبات الحصول على هذه الجرعات يوم السبت أو الأحد».

تطعيم 260 ألف طالب

وأشار خالد عبدالغفار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وفّر كل الإمكانيات للحصول على لقاحات كورونا وتصنيعها، وهو ما أدى إلى إتاحتها للأطفال بداية من سن 12 سنة بشرط الحصول على موافقة مستنيرة من الأسرة، وجرى تطعيم 260 ألف طالب حتى الآن.

ولفت إلى أن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي أصبح من أهم الفعاليات الدولية وسيتطرق إلى مناقشة موضوعات مختلفة لمواكبة التغيرات التي تحدث في العالم: «نحاول استشارف 100 سنة مقبلة».

وأوضح أن هذا المنتدى سيناقش قضية احتياجات سوق العمل العالمي وما سيحدث في المستقبل من خلال التغير الكبير في التكنولوجيا وعصر المعلومات.

وأوضح أن مصر أصبح لديها 23 جامعة مصرية في التصنيفات الدولية: «أتمنى الأفضل، والمجهود الذي بُذل كبير ومشرف جدًا».