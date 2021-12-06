الحكومة: معظم إصابات «أوميكرون» في الفئات الأقل تطعيما ضد كورونا

عرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، على اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، في اجتماعها الأول اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول الموقف الوبائي محليا وعالميا، استهله بالإشارة إلى الموقف الراهن للمتحور الجديد «أوميكرون»، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية ما زالت تؤكد حتى الآن إمكانية اكتشاف الإصابة بهذا المتحور الجديد باستخدام تقنية الـPCR المعتادة، وتركز معظم الإصابات بين الفئات الأقل في معدل التطعيم.

دراسات جارية لفهم العديد من جوانب «أوميكرون»

وأضاف «عبد الغفار» أن الباحثين في جنوب أفريقيا وحول العالم، يجرون دراسات لفهم العديد من جوانب «أوميكرون»، وسيواصلون مشاركة نتائج هذه الدراسات فور توافرها، مشدداً على أن تلقي اللقاحات سيظل ضرورة للتصدي لهذا المتحور، والحد من الآثار السلبية له، كما تعمل مصر على تطبيق كل توصيات منظمة الصحة العالمية، فيما يخص مواجهة المتحور الجديد «أوميكرون»، ومنع انتشاره.

توريد نحو 98.4 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات

وفيما يتعلق بالموقف الوبائي محليا، عرض الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه جرى حتى الآن، توريد نحو 98.4 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات، سواء تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي، وبلغ إجمالي الجرعات التي جرى استخدامها للتطعيم محلياً، نحو 48 مليون جرعة، أولى وثانية، كما تتوافر 51 مليون جرعة جاهزة للاستخدام.

513 ألف شخص أقل من 18 عاما سجلوا للحصول على اللقاح

وفيما يتعلق بموقف التطعيم للفئات العمرية الأقل من سن 18 عاماً، أوضح الوزير أنه سجل نحو 513 ألف شخص، تلقى التطعيم منهم حوالي 261.5 ألف شخص، لافتا إلى أن الدولة مستمرة في توفير كل سبل التنظيم والدعم لعملية توفير اللقاحات وتقديمها، وكذا التوسع في أماكن توفير اللقاح، والتي تضمنت القوافل الطبية ضمن حملة «معا نطمئن»، التي نجحت حتى الآن في تطعيم نحو 1.5 مليون مواطن.