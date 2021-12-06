أحمد بدير عن شائعة وفاته: «أنا بخير وزي الفل.. بقول للمروجين زهقت»

ترددت كثير من الشائعات خلال الساعات الأخيرة، حول وفاة الفنان أحمد بدير، الأمر الذي أثار قلق جمهوره، خاصة مع انتشار صورة له، لكن «بدير» نفى كل هذه الشائعات من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أحمد بدير يعلق على شائعة وفاته

وقال أحمد بدير، إنه بصحة جيدة، ولا صحة للصورة المنتشرة، مؤكدا أنه في منزله، وتفاجئ بأكثر من شخص أرسلها له، مشيرا إلى أن صحته جيدة للغاية، مضيفا لـ«الوطن»: «أنا بخير وزي الفل، وشكرا للوطن أنها مهتمة تسأل عني، وأقول للناس اللي بتروج الإشاعات، أنا زهقت، وربنا يشفيهم».

يذكر أن الفنان أحمد بدير، كان شارك مؤخرا فى حكاية بدون ضمان، إحدى حكايات مسلسل إلا أنا، التي شارك في بطولتها بجانب هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل المداح

وشارك «بدير»، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل المداح، بجانب حمادة هلال ونسرين طافش وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وهادي خفاجة ومحمد عز وحنان سليمان وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ورشة أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.