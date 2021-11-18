أحمد بدير: سعيد بتكريمي في فلسطين.. وأرفض الختم الإسرائيلي والتطبيع

أعرب الفنان أحمد بدير، عن سعادته بتكريمه من مؤسسة «سيدة الأرض» بفلسطين، عن مشواره الفني، لكنه اشترط عدم وجود الختم دولة الاحتلال الإسرائيلي على جواز السفر.

وقال أحمد بدير في تصريحات لـ«الوطن»، سعيد جدا بتكريمي من دولة فلسطين لزيارتي بيت المقدس، لكنني اشترطت ألا يوجد على جواز سفري ختم إسرائيل، لأني كـ«فنان» ضد التطبيع.

وأضاف بدير، أكد لي أحد المسؤولين عن التكريم، أن الدخول والخروج لن يجري عن طريق الختم الإسرائيلي، وأكد لي أن هناك عدد من الفنانيين سافروا بالطريقة ذاتها، منهم الفنان هاني شاكر، وبالفعل سألت بعد مكالمته معي، وتأكدت من صحة كلامه.

مسلسل إلا أنا

وشارك مؤخرا الفنان أحمد بدير، في حكاية بدون ضمان، ضمن أحداث مسلسل إلا أنا، ونال إشادات عديدة من رواد السوشيال ميديا.

حكاية «بدون ضمان»، بطولة هنادي مهنا، إسلام جمال، سلوى محمد عثمان، وهاجر أحمد وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أحمد بدير رمضان 2021

وشارك الفنان أحمد بدير، في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «بين السما والأرض»، الذي شارك في بطولته بجانب هاني سلامة ودرة ومحمد ثروت وسوسن بدر ومحمد لطفي وندى موسي ويسرا اللوزي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف نجيب محفوظ وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج محمد العدل.

وشارك ايضا في مسلسل «المداح»، امام حمادة هلال ونسرين طافش ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وهادى خفاجة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ورشة أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.