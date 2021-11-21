أحمد بدير: سهير البابلي كانت عايزانا نعمل مسرحية تاني مع بعض بس ملحقناش

استعاد الفنان القدير أحمد بدير، من خلال تصريحات لـ«الوطن»، ذكرياته مع الفنانة الراحلة سهير البابلي، خاصة اشتراكهما معا في بطولة مسرحية «ريا وسكينة».

أحمد بدير: سهير البابلي قيمة فنية عظيمة

وقال الفنان أحمد بدير، عن الفنانة الراحلة سهير البابلي، «قيمة فنية عظيمة، وكان يوجد تفاهم وكيميا بيننا، فهي عظيمة سواء كانت في توجيهاتها أو عطائها، فكانت تعطي دون مقابل».

ودعا الفنان القدير أحمد بدير، للفنانة الراحلة سهير البابلي، قائلا: «ربنا يجازيها كل خير، ويرحمها ويغفرلها، عزائي للوطن العربي بأكمله، لفقدان هذه النجمة الرائعة»، كما طالب النجم القدير جمهور الفنانة الراحلة ومحبيها، أن يدعوا لها بالرحمة والمغفرة.

أحمد بدير: سهير البابلي كانت عايزة نعمل مسرحية تاني مع بعض بس القدر كان أسرع

وأشار الفنان القدير أحمد بدير إلى أنه كان دائما يتواصل مع الفنانة الراحلة سهير البابلي، قائلاً: «كان فيه تواصل دايما، وكانت بتتكلم في إنها عايزة تعمل مسرحية تاني مع بعض، وكنت بقولها تحت أمرك يا أستاذة، ولكن القدر أسرع».

وتوفيت الفنانة الراحلة سهير البابلي، منذ قليل، إذ أعلن وفاتها زوج ابنتها، رضا طعيمة، بعد صراع مع المرض، داخل أحد مستشفيات منطقة السادس من أكتوبر، وقال خاصة لـ «الوطن» إن الفنانة الراحلة سهير البابلي، استفاقت من غيبوبتها قبل وفاتها بساعات، ورددت الشهادة 3 مرات، لأنها كانت تشعر بـ قرب أجلها.

عمر زهران يكشف موعد جنازة سهير البابلي

كما كشف المخرج عمر زهران، عن موعد جنازة النجمة الراحلة، إذ قال من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلي، ستكون بعد صلاة الظهر، في مسجد الشرطة الشيخ زايد، على أن يكون العزاء بعد غد الثلاثاء، بمسجد الشرطة»