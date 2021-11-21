أحمد بدير: سهير البابلي سبب نجاحي في ريا وسكينة.. وكنا بنسميها غول المسرح

نعى الفنان أحمد بدير، الفنانة الراحلة سهير البابلي، التي وافتها المنية اليوم، بعد صراع مع المرض، قائلا: «حزين جدا، لأنها كانت فنانة رائعة ونموذج للفنانة المتوهجة، التي تتعاون مع زملائها، أنا كنت صغير فنيا جمبها في مسرحية ريا وسكينة، ورغم كدا ساعدتني وكانت بتفرشلي الإفيهات، بلغة التمثيل».

الوطن العربي حزين على رحيل سهير البابلي

وأضاف «بدير»، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن الوطن العربي بأكمله حزين اليوم على رحيل هذه الفنانة الرائعة، التي تعجز الكلمات عن وصفها.

وتابع: «أعظم كوميديانة وقفت على خشب المسرح، وكنا بنسميها غول المسرح، ورغم كدا كانت بتتعاون وتساعد كل الفنانين جمبها».

سهير البابلي صاحبة فن الارتجال على المسرح

وأشار إلى أن الفنانة الراحلة كانت صاحبة مدرسة خاصة في فن الارتجال على خشبة المسرح، وكانت قادرة دائما على فتح فرص للإفيهات والارتجال للممثل الذي يشاركها أي أعمال، مؤكدًأ أن 90% من أسباب نجاحه بمسرحيته الشهيرة «ريا وسكينة»، يتمثل في الفنانة الراحلة سهير البابلي.

وشارك أحمد بدير في مسرحية «ريا وسكينة»، إلى جوار الراحل عبد المنعم مدبولي وسهير البابلي وشادية.

ورحلت النجمة سهير البابلي عن عالمنا اليوم، بعد صراع طويل مع المرض استمر لفترة ليست بالقصيرة، وأجبرها على قضاء أيامها الأخيرة بين جدران المستشفيات.

وخرجت ابنتها في تصريحات تليفزيونية كثيرة، تطلب من الجمهور الدعاء لها.