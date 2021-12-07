البترول: لا شكاوى بوجود استغلال في تطبيق الأسعار الجديدة للبوتاجاز

قال المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن سعر أسطوانة الغاز 70 جنيها يكون في المستودع، وإذا خرجت لمسافة 3 كم يصل سعرها لـ 73 جنيها، وإذا تعدت مسافة أكثر 3 كم يصل سعرها لـ 75 جنيها.

المتابعة للأسواق

وأضاف «نصر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الاثنين، أن اتحاد الغرف لديه غرفة عمليات على مستوى الجمهورية، تتابع جميع الإدارات التموينية من خلال شعبة كل محافظة، وإمكانية تقديم شكاوى ضد العمال الذين يبيعون أسطوانة الغاز بأعلى من سعرها.

لا نقص في منتجات الغاز

وأشار إلى أن حركة البيع مستقرة تماما على مستوى الجمهورية، ولا يوجد نقص في المنتج لكي يحدث مشكلة، «المنتج متوفر وبزيادة في المستودع».

وعن سعر أسطوانات الغاز التجارية تصل لـ 140 جنيها في المستودع، وإذا انتقل من خلال العامل تصل الأسطوانة لـ 150 جنيها حتى باب المنشأة، لافتا إلى أن هناك أرقاما مخصصة للشكاوى من خلالها وهي 01064820202 أو إبلاغ غرفة الطوارئ بالشعبة العامة للمواد البترولية مع اللجان الفرعية بالمحافظات وإدارات التموين.

أسعار البوتاجاز الجديدة

كانت شركة الغازات البترولية «بتروجاس» أصدرت قرارا بالأسعار الجديدة لأسطوانات البوتاجاز، التي جرى العمل بها بدءًا من اليوم السبت 4 ديسمبر.

وجاء في نص القرار:

- سعر أنبوبة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك بسعر 70 جنيها.

- الأسطوانة سعة 25 كيلو جراما تسليم مستودع التوزيع للمستهلك بسعر 140 جنيها.

- طن الغاز الصب يباع بسعر 5600 جنيه غير شامل النولون والنقل، وهذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقرار الصادر من الهيئة.