«الوطن» تنشر الأسعار الجديدة لأسطوانة البوتاجاز.. الأنبوبة بـ 70 جنيها

حصلت «الوطن» على نص قرار شركة الغازات البترولية «بتروجاس» الخاص بالأسعار الجديدة لأسطوانات البوتاجاز ، التي سيجرى العمل بها بدءً من اليوم السبت 4 ديسمبر.

الأسعار الجديدة لأسطوانة البوتاجاز اليوم

وجاء في نص القرار:

- سعر أنبوبة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك بسعر 70 جنيها.

- الأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك بسعر 140جنيها.

- طن الغاز الصب يباع بسعر 5600 جنيه غير شامل النولون والنقل، وهذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقرار الصادر اليوم.

وكان مصدر بالغرف التجارية، قال إن إنتاج أسطوانة البوتاجاز يتكلف نحو 120 جنيهًا، لكن الدولة تدعمها بأكثر من نصف ثمنها، حيث توفر الدولة أسطوانة البوتاجاز بمبلغ 65 جنيه فقط.

شن حملات تفتيشية لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»،، متابعًا أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة الأخرى.

وأشار المصدر إلى أن عدد الوحدات السكنية التي وصل الغاز الطبيعي خلال الـ3 سنوات الماضية ارتفع إلى 11.5مليون وحدة سكنية حاليًا، مقابل 8.2 مليون وحدة سكنية في شهر سبتمبر2017.

وأكد المصدر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل في الوقت الحالي على توصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية والتجارية وغيرها لتوفير الكثير من الأموال للمواطنين والدولة.

مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميًا

وتابع المصدر، أن هناك وفرة في الكميات المعروضة من أسطوانات البوتاجاز في الأسواق، حيث يتم طرح نحو مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز يومياً للمواطنين، مضيفًا أنه لا يمكن القول بأنه سيتم إلغاء التعامل بأسطوانات البوتاجاز لأن هناك عدد كبير من المناطق التي لا يمكن توصيل الغاز الطبيعي إليها.

وأوضح المصدر، أن بعض المناطق تعتمد بشكل أساسي على أسطوانات البوتاجاز، وذلك نظرًا لعدم القدرة على توصيل الغاز الطبيعي لها بسبب عدد من الاشتراطات الفنية والسلامة الخاصة بكل منطقة منها توصيلات للصرف الصحي، أو بسبب صغر حجم الشارع الذي يقف حائل أمان لتوصيل الغاز كونه من اشتراطات السلامة أن يسع الشارع لدخول عربة إطفاء.

يشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتوفير حياة كريمة للمواطنين في الكثير من المناطق والقرى الأكثر فقرًا.