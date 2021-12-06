«مستثمري الغاز»: «أسطوانة البوتاجاز» تكلف الدولة 170 جنيها

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن زيادة الأخيرة في سعر أسطوانة البوتاجاز بمعدل 5 جنيهات هى زيادة لا تتعدى 7.7% في قيمة الأسطوانة، وذلك رغم زيادة الأسعار العالمية لطن البوتاجاز التي زادت بأكثر من 40% بواقع زيادة 300 دولار للطن حيث مازالت مصر تستورد 50% من الاستهلاك المحلى حتى الآن.

وأضاف رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، في بيان له، بأن الدولة تحاول قدر الإمكان تحريك الأسعار لتخفيض عجز الموازنة مع مراعاة ظروف المواطن المصري خاصة وأن الدولة مازالت تدعم أسطوانة البوتاجاز بأكثر من قيمتها.

الدولة قيدت تحريك سعر الأسطوانة رأفة بحال المواطن

وتابع سعد الدين «لم تقم الدولة بتنفيذ منظومة التسعير التلقائي لأسطوانة البوتاجاز كما فعلت في البنزين والسولار والمازوت، بسبب الفجوة الكبيرة بين السعر العالمي للبوتاجاز وسعرها المدعوم للمواطن، حيث إن الدولة قيدت تحريك سعر الأسطوانة في حدود الـ10% فقط رأفة بحال الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وأوضح الدكتور محمد سعد الدين، أن الحكومة فّضلت الإبقاء على دعم أسطوانة البوتاجاز للمواطن البسيط لا سيما وأن هناك خطة سنوية للحكومة لإحلال الغاز الطبيعي مكان أسطوانة البوتاجاز خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكانت وسائل إعلامية، قد أعلنت عن زيادة في أسعار أسطوانات البوتاجاز، بحسب مصادر حكومية بواقع 5 جنيهات في الأسطوانات المنزلية بينما بلغت 10 جنيهات في الأسطوانات التجارية، بحيث تصل من 65 جنيها إلى 70 جنيها، فيما ارتفعت أسعار أسطوانة الاستهلاك التجاري من 130 جنيها إلى 140 جنيها.

وجاءت الأسعار وفق قرار شركة الغازات البترولية «بتروجاس» الخاص بالأسعار الجديدة لأسطوانات البوتاجاز، التي جرى العمل بها بدءً من السبت الماضي، حيث تم رفع الأسعار 5 جنيهات للبوتاجاز المنزلي و10 جنيهات للتجاري.