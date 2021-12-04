تعرف على السعر الجديد لأسطوانة البوتاجاز اليوم السبت

سجّلت أسعار أنبوبة البوتاجاز، اليوم السبت، سعرًا جديدًا لتباع بـ70 مقابل 65 جنيهًا، وتباع أسطوانة البوتاجاز التجاري بسعر 140 جنيهًا مقابل 130 جنيهًا.

دعم الدولة لأسطوانة البوتاجاز

وقال مصدر بالغرفة التجارية، إن إنتاج أسطوانة البوتاجاز يتكلف ما يقرب من 120 جنيهًا، لكن الدولة تدعمها بأكثر من نصف ثمنها، حيث توفر الدولة أسطوانة البوتاجاز بمبلغ 65 جنيه فقط.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، متابعًا أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة الأخرى.

توصيل الغاز الطبيعي لـ11.5 مليون وحدة سكنية

وأشار المصدر، إلى عدد الوحدات السكنية التي وصل الغاز الطبيعي إليها خلال الـ3 سنوات الماضية قد ارتفع إلى 11.5مليون وحدة سكنية حاليًا، مقابل 8.2 مليون وحدة سكنية في شهر سبتمبر2017.

وأكد المصدر، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل في الوقت الحالي على توصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية والتجارية وغيرها لتوفير الكثير من الأموال للمواطنين والدولة.

مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميًا

وتابع المصدر، أن هناك وفرة في الكميات المعروضة من أسطوانات البوتاجاز في الأسواق، حيث يتم طرح نحو مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز يومياً للمواطنين، مضيفًا أنه لا يمكن القول بأنه سيتم إلغاء التعامل بأسطوانات البوتاجاز لأن هناك عدد كبير من المناطق التي لا يمكن توصيل الغاز الطبيعي إليها.

وأوضح المصدر، أن بعض المناطق تعتمد بشكل أساسي على أسطوانات البوتاجاز، وذلك نظرًا لعدم القدرة على توصيل الغاز الطبيعي لها بسبب عدد من الاشتراطات الفنية والسلامة الخاصة بكل منطقة منها توصيلات للصرف الصحي، أو بسبب صغر حجم الشارع الذي يقف حائل أمان لتوصيل الغاز كونه من اشتراطات السلامة أن يسع الشارع لدخول عربة إطفاء.

يشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتوفير حياة كريمة للمواطنين في الكثير من المناطق والقرى الأكثر فقرًا.