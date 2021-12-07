عاجل.. مصرع شخص وإصابة 3 بينهم طفلين في حادث أعلى كوبري 15 مايو

لقيت موظف مصرعه، وأصيب 3 من مرافقيه، في حادث تصادم وقع، قبل قليل، أعلى كوبري 15 مايو، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الى جهات التحقيق، لاتخاذ اجراءاتها، كما دفعت الادارة العامة لمرور القاهرة، بمزيد من الخدمات المرورية وونش، لرفع اثار الحادث، واعادة تسيير الحركة المرورية، التي تعطلت أعلى الكوبري، في الاتجاه القادم من الجيزة، بسبب الحادث.

ملاكي وميكروباص

وقالت مصادر مطلعة، إن المتوفى والمصابين، كانوا يستقلون سيارة ملاكي، واختلت عجلة القيادة في يد السائق، مما أدى لاجتياز الحاجز بمنتصف الكوبري، والاصطدام بسيارة ميكروباص في الاتجاه المعاكس، مما ادى لوفاة قائد السيارة، واصابة 3 اخرين، كانوا برفقته من بينهم طفلين.

تحطم السيارة الملاكي

وفضلا عن الوفيات والاصابات، فقد ادى الحادث لتحطم السيارة الملاكي وتهشم زجاج السيارة الميكروباص فضلا عن تلفيات مختلفة لحقت بها نتيجة شدة الاصطدام الناتج عن السرعة الزائدة.

وتكثف الادراة العامة للمرور من خدماتها اعلى الكوبري، لتسير الحركة المرورية، بعد رفع آثار الحادث، وتحييدها على جانب الطريق.