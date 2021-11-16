أخبار محافظة الإسماعيلية.. إصابة 11 في حادث سير وضبط تاجري مخدرات

تسبب حادث على طريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي صباح اليوم الاثنين، في إصابة 11 شخصا بجروح مختلفة نتيجة انقلاب سيارة نقل.

وتعرضت السيارة رقم «5929 ط ص ر» للانقلاب بطريق الإسماعيلية الصحراوي في المنطقة الواقعة بين محطة تحصيل الرسوم وكوبري الكيلو 76، ما تسبب في إصابات بين كسور وارتجاج في المخ وكسور في الضلوع والعمود الفقري للمصابين.

وتراوحت أعمار المصابين بين 19 عاما و56 عاما من العاملين في تحدي المزارع الواقعة علي طريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي.

12 سيارة إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، وقال شهود العيان إن السيارة تعرضت للانقلاب، وأسفرت عن عدد كبير من الإصابات إضافة إلى إصابة عدد منهم بالإغماء.

القبض على اثنين من مروجي الحشيش والهيدرو في الإسماعيلية

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الإسماعيلية القبض على شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش ومخدر الهيدرو، خلال حملة أمنية استهدفت دائرة حي ثان ومركز ومدينة أبوصوير.

وتمكنت مأموريتان مكبرتان في استهداف «س.م.س»، في العشرينيات من العمر أثناء وجوده بدائرة مركز شرطة أبوصوير وبحوزته كمية من مخدر الحشيش زنة 5 كيلو جرامات، واستهداف «ع.أ.س»، في العشرينيات من العمر خلال استقلاله «توك توك»، بدون لوحات معدنية وبحوزته 5 كيلو من مخدر الهيدرو.

زحام على مدخل جامعة قناة السويس

وشهدت بوابات جامعة قناة السويس تشديدات أمنية مكثفة طوال اليوم الاثنين لمنع دخول الطلاب والعاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا.

وانتشر رجال أمن جامعة قناة السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم، على البوابات الرئيسية وبوابة كليات الطب وطب الأسنان لمنع دخول غير الحاصلين على اللقاح.

وأكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس في بيان رسمي، مساء أمس، أنه سيتم منع أي منتسب للجامعة سواء من الطلاب أو العاملين من الدخول للحرم الجامعي حال عدم حصوله على اللقاح.