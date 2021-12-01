مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث سير غرب بني سويف

لقى شاب مصرعه، وأصيب 3 آخرون بإصابات متنوعة عبارة عن كدمات وكسور، إثر حادث تصادم 2 توك توك «تروسيكلين»، أمام مدخل قرية قلها التابعة لمركز أهناسيا غرب محافظة بني سويف، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، فيما نقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى ذاته، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطارا بالحادث

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين 2 «توك توك» بالقرب من مدخل قرية قلها التابعة لمركز اهناسيا غرب المحافظة، والذي وجه بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة وإخطار مرفق الاسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الاجراءات القانونية.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارات الأسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين وجود 3 مصابين، وحالة وفاة، ونُقلوا إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

أسماء ضحايا الحادث والمصابين

وتبين أن الجثة لشاب يدعي عمرو يونس رجب 18 عام مقيم قرية قلها مركز اهناسبا، فيما تبين أن المصابين هم؛محمود عمر عويس، 18سنة، مصاب اشتباه نزيف بالبطن والحوض وكسر بالجمجه،هدير اشرف وصفي، 22 سنة، مصابة اشتباه نزيف بالبطن والصدر، رضا سيد رمضان، 40 سنة، مصابة اشتباه نزيف بالبطن والصدر.

وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم إيداع جُثة المتوفي بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.