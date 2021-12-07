إقامة منتدى البحث العلمي الأربعاء بالعاصمة الإدارية بمشاركة 6000 شاب

تشهد مصر إقامة فعاليات النسخة الثانية من المُنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، بعنوان «رؤية المستقبل» والذي ينطلق غدًا الأربعاء ويستمر خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويُقام منتدى البحث العلمي بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذى للمنظمة.

إقامة منصة حوار الشباب ضمن منتدى البحث العلمي

يشهد منتدى البحث العلمي إقامة منصة حوار للشباب «Youth Talks Dome» والتي تأتي أهميتها في مناقشتها عدة موضوعات مهمة منها «الإرشاد الوظيفي، والتدريب وبناء العلاقات وتمكين الشباب، وبناء القدرات، وتطوير المهارات القيادية، وريادة الأعمال، وكيفية التغلب على التحديات» وغيرها من المهارات الضرورية المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

نقطة تجمع لأكثر من 6000 شاب وفتاة

وبحسب البيان الذي نشرته وزارة التعليم العالي فإن منصة حوار الشباب ضمن منتدى البحث العلمي تُمثل منصة الشباب نقطة تجمُع لأكثر من 6000 شاب وفتاة من مُختلف المحافظات؛ للاستفادة من الخبرات والتجارب المُقدمة من قبل رواد الأعمال ومديري كبرى الشركات العالمية وأصحاب الكفاءات في التخصصات المُختلفة.

مسابقة لعرض الابتكارات

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم تنظيم مُسابقة لعرض الابتكارات والأفكار المُختلفة المُقدمة من قبل رواد الأعمال من الشباب، في مختلف المجالات العلمية، مُمثلين عن مختلف الجامعات المصرية، كما سيتم تقديم جائزة لأفضل فكرة وابتكار وذلك ضمن فعاليات منتدى البحث العلمي الذي سيقام خلال الأيام المقبلة.