التعليم العالي: لدينا 4 كليات لتخريج مؤهلين في التعامل مع ذوي الهمم

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة، إن الجامعات الجديدة، تلتزم بالكود الهندسي لإتاحة دراسة ميسرة لذوي الهمم، موضحًا أنه جرى فتح 4 كليات لتخريج متخصصين في التعامل بشكل علمي واحترافي، مع ذوي القدرات الخاصة.

عمل دؤوب لتحسين أداء الجامعات المصرية

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» من تقديم الإعلامية بسمة وهبة وعبدالرحمن عرام على قناة «المحور»: «نعمل على تحسين أدائنا من أجل تحقيق دمج حقيقي للجميع، من خلال الكتب الإلكترونية والمعامل والورش وغيرها، كما جرى تعيين عميد كلية من ذوي القدرات الخاصة، فكل المواطنين المصريين لديهم كل الحقوق وعليهم نفس الواجبات».

تفاصيل الوضع الوبائي.. والخوف من أوميكرون مبالغ فيه

وحول الوضع الوبائي في مصر، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن متحور أوميكرون لا يجب القلق منه لأنه ظهر في مناطق كثيرة في العالم، وجرى التعامل معه بمبالغة كبيرة، إذ أن كل الحالات المرصودة من بسيطة إلى متوسطة، ولم تكن أي حالة في حاجة إلى استخدام أجهزة التنفس الصناعي: «مفيش أي حاجة تخلينا نقلق منه».

وأشار خالد عبدالغفار، إلى أنه لم يجري رصد أي إصابة بمتحور أوميكرون، ولا داعي للقلق منه: «يجب أن نترك الفرصة للعلم لكي يصدر حكمه، والأبحاث العلميةلم تستغرق وقتها المطلوب لكي ترد على الأسئلة»، مؤكدًا أن هناك فرصة كبيرة للمطعمين لحماية أنفسهم من أوميكرون أو أي متحور آخر.