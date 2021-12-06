التعبئة والإحصاء: 6.6% زيادة في أعداد خريجي التعليم العالي عام 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 6 / 12/ 2021، النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2020، وأوضحت النشرة المؤشرات التالية:

أهم مؤشرات خريجي التعليم العالي

644 ألف خريج من التعليم العالي عام 2020 مقابل 604 ألف خريج عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 6.6%.

450.5 ألف خريج من الجامعات الحكومية عام 2020 بنسبة 70% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 428.6 ألف خريج عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 5.1%.

30.5 ألف خريج من الجامعات الخاصة 2020 بنسبة 4.7% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 28 ألف خريج عام2019 بزيادة بلغت نسبتها 8.9%.

93.2 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2020 بنسبة 14.5% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 85.8 ألف خريج عام 2019 بزيادة بلغت نسبته 8.6%.

15.4 % زيادة في خريجي المعاهد الفنية الحكومية والخاصة

5.8 ألف خريجي الاكاديميات عام 2020 بنسبة 0.9% من إجمالي خريجي التعليم العالي.

63.8 ألف خريجي من المعاهد الفنية (حكومية - خاصة) عام 2020 بنسبة 9.9%من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 55.3 ألف خريج عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 15.4%.

190.4 ألف خريج في مجال الأعمال والإدارة والقانون بنسبة 29.6% إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها الفنون والعلوم الإنسانية بعدد 96.9 ألف خريج بنسبة 15.0% ثم مجال الصحة والرفاه بعدد 94.8ألف خريج بنسبة 14.7%.

6465 خريج من الوافدين خريجي التعليم العالي بنسبة 1.0% من إجمــالي خريجي التعليم العالي.

الدرجات العلمية العليا

250.1 ألف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية (منهم 52.5 % للدبلوم، 34.3% للماجستير، 13.2% للدكتوراه).

100.5 ألف درجة علمية «دبلوم - ماجستير - دكتوراه» حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية والأجنبية عام 2020 مقابل 115.6 ألف درجة علمية عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 13.0%.

حقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2020 بعدد 47.5 ألف درجة علمية بنسبة 47.2%، يليها مجال الأعمال والإدارة والقانون بعدد 15.2 ألف درجة علمية بنسبة 15.1%، ثم مجال الصحة والرفاه بعدد 14 ألف درجة علمية بنسبة 13.9%، بينما مجال الخدمات فى المرتبة الأخيرة بعدد 408 درجة علمية بنسبة 0.4%من إجمالي الدرجات التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2020.

عين شمس تحتل المرتبة الأولى بين الجامعات في الدرجات العملية

حققت جامعة عين شمس المرتبة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا الجامعات المصرية عام 2020 بعدد 7.6 ألف درجة علمية بنسبة 7.6%، تليها جامعة كفر الشيخ بعدد 7.4 ألف بنسبة 7.4% ثم جامعة القاهرة بعدد 7.1 آلاف درجة علمية بنسبة 7.1%، تليها جامعة أسيوط بعدد 7 ألف درجة علمية بنسبة 7.0%.

63 درجة علمية حصل عليها المصريون من الجامعات الأجنبية بنسبة 0.1% من الإجمالي عام 2020.

حققت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بين الجامعات الأجنبية التي حصل المصريون منها على درجات علمية منها عـام 2020 بعدد 20 درجة علمية بنسبة 31.7%، تليها روسيا الاتحادية بعدد 13 درجة علمية بنسبة 20.6%، ثم المملكة المتحدة بعدد11 درجة علمية بنسبة 17.5% من الإجمالي.

وبلغ إجمالي عدد الوافدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 2425 وافداً عام 2020 مقابل 3185 وافداً عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 23.9%.