النشرة المرورية.. الشبورة تبطئ حركة السيارات على الطرق الدائرية (صور)

شهدت حركة السيارات تباطؤا ملحوظا أعلى الطرق الدائرية والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، ما تسبب في تكدس مروري وزحام بمعظم الطرق، تأثرا بالشبورة الخفيفة التي ملأت سماء القاهرة والجيزة، فضلا عن أعمال توسعة الطريق الدائري أمام القادم من مدينة السلام ونزلة قليوب وبهتيم وأم بيومي والمؤسسة.

أما مناطق كورنيش النيل المؤدي لميدان عبدالمنعم رياض، والمتجه إلى حلوان والملك الصالح، فشهدت سيولة مرورية ملحوظة، وسط انتشار لقوات المرور في ميادين القاهرة والجيزة، لتيسير حركة المرور وتقليل الزحام.

الحالة المرورية اليوم

وشهدت حركة المرور انتظاما أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكذا كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد، وسط انتشار لرجال المرور، لرصد المخالفات وتنظيم الحالة المرورية، كما شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة انتظامًا ملحوظا، في شوارع الجيزة، وفيصل والمريوطية، والطريق الدائري لنزلة المنيب.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما تُراقب حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية على المحاور، مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

حملات مرورية

وانتشرت الأجهزة الأمنية في الإدارة العامة للمرور على الطرق كافة، لشن حملات على قائدي السيارات ورصد المخالفات، حيث ضُبطت 574 مخالفة مرورية، منها دراجة دون ترخيص، كما جرى التصالح الفوري في 87 مخالفة، وتحرير 119 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 103 حالات عدم قبول التصالح، وتحرير 119 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 113 مخالفة متنوعة، وضبط 28 حالة مسببات للحوادث المختلفة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، فحص رجال المرور 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر «حشيش وبانجو وأقراص مخدرة».