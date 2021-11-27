غلق شارع الهرم.. المرور يجري تحويلات بديلة لقائدي السيارات

يكثر البحث من جانب سكان الهرم وفيصل، عبر محرك البحث «جوجل»، عن عبارة «غلق شارع الهرم»، الذي يشهد إنشاء خط مترو، وما صاحبه من قيام الإدارة العامة للمرور بغلق شارع الهرم حتى تقاطع شارع المحولات وأبوالفرج بمواجهة سنترال الأهرام في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة، كما بدأ تنفيذ غلق شارع الهرم للمرحلة الأخيرة، اعتبارًا من الساعة الواحدة، صباح أمس الجمعة، لحين انتهاء أعمال تسليم مواقع العمل الخاصة بإنشاء محطات مترو الانفاق، ضمن مشروع الخط الرابع للشبكة القومية لمترو الأنفاق.

غلق شارع الهرم

وتحسبا لحدوث أي تكدسات بعد غلق شارع الهرم، وجه اللواء أحمد راشد، محافظة الجيزة، رئيس حي الهرم، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال، لمنع التكدسات بعد غلق شارع الهرم، ولتوفير السيولة المرورية اللازمة، من خلال نشر الفرق المرورية واللوحات الارشادية بمحيط الأعمال.

تحويلات مرورية

أما عن التحويلات المرورية لتيسير الحركة المرورية بمحيط منطقة العمل، بعد غلق شارع الهرم، فالقادم من ميادين الرماية والنصر باتجاه شارع الأهرام يتجه يمينا بطريق المنصورية، باتجاه مناطق أبوالهول، حتى فتحة الدوران أمام التوحيد والنور، والعودة لطريق المنصورية، ثم الدخول لشارع محمد أنور السادات «ترسا سابقا»، مرورا بكوبري ترسا المستحدث، وتقاطع الشارع مع شارعي عز الدين عمر والمحولات، ثم أسفل كوبري عثمان محرم، المستحدث «الطريق السطحي»، ثم الدوران أسفل الكوبري والعودة لمحور أنور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

وفيما يخص الراغبين في التوجه إلى مستشفى الهرم وطريق المريوطية وميدان الرماية، فعليهم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد أنور السادات، حتى تقاطعه مع شارع الأهرام، ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام.

يُذكر أن قرار غلق شارع الهرم يأتي في إطار استكمال أعمال تسليم مواقع العمل الخاصة بإنشاء محطات مترو الانفاق، ضمن مشروع الخط الرابع للشبكة القومية لمترو الأنفاق.

كما أنه من المقرر تسليم الموقع المخصص لمحطة مترو المطبعة للشركة المنفذة للأعمال تحديدا بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد عبد الرقيب، حتى شارع أبو الفرج بطول 400 متر وعرض 18 مترًا في الاتجاه المقبل، من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، ضمن تسليم عدد 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع.

يُذكر أنه كانت أولى مراحل الغلق الكلي في شارع الهرم، بدأت من تقاطع الهرم مع طريق ترعة المريوطية في الاتجاه المقبل، من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة فقط، وفعّلت إدارة مرور الجيزة التحويلات المرورية اللازمة من أجل التسهيل على المواطنين وحركة المركبات، والطرق البديلة بعد غلق شارع الهرم من أجل تسيير حركة المركبات.