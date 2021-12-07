خبراء عن إلغاء التشعيب في الصف الثالث الثانوي: ياريت كان على أيامنا

أشاد عدد من الخبراء المتخصصين في التعليم، بقرار إلغاء «التشعيب» في الصف الثالث الثانوي، لتصبح الثانوية العامة شعبتين فقط، علمية وأدبية، مؤكدين أنّهم كانوا يتمنون تطبيق القرار حين كانوا طلابا في الثانوية العامة: «إلغاء التشعيب يتيح فرصة كبيرة للطلاب في اختيار كليات مختلفة تناسب ميولهم».

بدير: إلغاء التشعيب في الصف الثالث الثانوي فرصة للطلاب لاتخاذ قرار سليم

الدكتور عادل بدير، رئيس قسم هندسة الإلكترونيات بالجامعة اليابانية المصرية، قال إنّ إلغاء التشعيب في الصف الثالث الثانوي، له مجموعة من المميزات الإيجابية للطلاب: «فيه طلاب متعرفش تقرر بالظبط الكلية اللي عايزة تدخلها قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة»، مؤكدا أنّ القرار يتيح فرصة للطالب للاختيار بين أكثر من كلية قمة.

وأضاف بدير لـ«الوطن»، أنّ كلية القمة في تخصص الرياضيات هي الهندسة، وبالنسبة للعلوم هي كلية الطب، وإلغاء التشعيب في الصف الثالث الثانوي يتيح الكليتين أمام الطلاب، موضحا أنّ القرار فرصة للطلاب لاتخاذ قرار سليم واختيار كلية تناسبهم.

وأعرب رئيس قسم هندسة الإلكترونيات، عن أمنياته بتطبيق القرار على أيامه، قائلا: «كنت أتمنى يكون إلغاء التشعيب في الصف الثالث الثانوي في أيامي عشان أدخل طب بدل هندسة»، مؤكدا أنّ المقررات الدراسية ستكون مناسبة للطلاب وليست كبيرة، حيث يتم عمل موازنة بين المقررات المختلفة.

وتابع بدير، أنّ قرار إلغاء التشعيب في الصف الثالث الثانوي يستلزم إضافة كورسات معينة في مادة الأحياء، لتناسب طلاب علمي رياضة وإضافة كورسات في مادة الرياضيات لتناسب طلاب علمي علوم.

عبدالهادي: الثانوية العامة ستكون شبيهة بـ«الأمريكية»

من جانبه، أكد الدكتور السعيد عبدالهادي، أستاذ الطب بجامعة المنصورة، أنّ تطبيق التشعيب في الصف الثالث الثانوي حرم طلاب الشعبة العلمية من كليات بعينها، فضلا عن أنّ كليتي التجارة والعلوم تغلق أقساما بعينها أمام طلاب الشعبة الأدبية، موضحا أنّ كلية الطب ستكون متاحة أمام مختلف الطلاب وهكذا كلية الهندسة.

وأضاف عبدالهادي لـ«الوطن»، أنّ إلغاء التشعيب يجعل الثانوية العامة شبيهة بالثانوية الأمريكية، موضحا أنّ النظام يتيح مواد أساسية يدرسها الطالب للترشح للكلية ويمنح فرصة جيدة للطالب، فضلا عن أنّ التشعيب خطأ وأضر بالطلاب.

وتابع أستاذ الطب، أنّه يفضل إلغاء تخصص «العلمي والأدبي» لتكون الثانوية العامة دون تخصص، ما يتيح للطلاب كليات عديدة تناسب ميولهم، مؤكدا أنّ إلغاء التشعيب يستلزم إجراء تعديلات معينة في المناهج الدراسية.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد أنور، خبير تربوي، أنّ إلغاء التشعيب يخدم الطالب في إعداده جيدا ويتيح فرصا أوسع وأكبر، موضحا أنّ الطالب المجتهد لن يتأثر بعدم التشعيب، ويجب دمج المحتوى وتكثيف المعلومات بشكل مبسط ليسهل على الطالب الاستيعاب والتكيف على عدم التشعيب.