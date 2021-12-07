اليوم.. طلاب رابعة ابتدائي يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية وICT

يواصل طلاب الصف الرابع الابتدائي، لليوم الثالث على التوالي، الامتحانات الشهرية لشهري نوفمبر وأكتوبر، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT، طبقاً لنظام التقييم الجديد، والجدول المعد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي بدأت يوم الأحد 5 ديسمبر وينتهي يوم الخميس 9 ديسمبر.

وتعتبر الامتحانات الشهرية للصف الرابع الابتدائي هي أول امتحانات لدفعة 2018، حيث لم تطبق عليهم أي امتحانات خلال الصفوف الثلاثة الأولى، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم ونظام التقييم الجديد.

تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي وهي كالتالي:

-أسئلة الامتحانات وضعتها وزارة التربية والتعليم، وتعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

- يختار موجهو العموم بكل إدارة تعليمية أسئلة الامتحان لكل مدرسة من خلال بنك الأسئلة الذي أعدته وزارة التربية والتعليم.

- تحتوي على 10 أسئلة في كل مادة.

- تغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021، وفق خطة توزيع المناهج.

- أسئلة الاختبار قصيرة متنوعة تشمل الاختيار من متعدد وصح وغلط.

-الاختبارات الشهرية للصف الرابع الابتدائي، على مستوى الإدارة، ولكن لكل مدرسة امتحان مختلف.

المدرسة المسؤولة عن تصحيح امتحانات رابعة ابتدائي

- الهدف من الامتحانات الشهرية قياس مستوى الطالب حتى نستطيع مساعدته على تعلم أفضل وليس وفقًا للدرجات.

- تقييم الامتحان وتصحيحها من جانب المدرسة وتحت إشراف التوجيه وإدارة المدرسة.

- لن يتم إعلان نتيجة اختبارات الصف الرابع الابتدائي.

- إعلان نتيجة جميع الاختبارات في نهاية العام الدراسي بالألوان طبقاً لنظام التقييم الجديد.

- النتيجة بالألوان، يمثل اللون الأزرق قد فاق التوقعات، واللون الأخضر قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة لبعض الدعم، اللون الأحمر أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات.