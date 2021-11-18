وزير التعليم يكشف الموعد النهائي لإلغاء التشعيب في الثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الموعد النهائي لإلغاء التشعيب في الثانوية العامة، قائلا: «نسير بخطوات متميزة في تطوير المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم، لاعتمادها على الفهم والابتكار، وليس الحفظ والتلقين»، موضحا أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية بالمدارس.

وزير التعليم: إلغاء التشعيب في الثانوية العامة بداية العام المقبل

وأكد «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلغاء التشعيب في الثانوية العامة بداية من العام الدراسي 2022-2023، لافتا إلى أنه سيطبق على الملتحقين بالثانوية العامة 2022-2023، أى من هم في الصف الثاني الثانوي الآن؛ إذ سيدمج علمي «علوم، ورياضة»، وتظل الشعبة الأدبية كما هي، وسيكون النظام بعد ذلك علمي وأدبي فقط.

وزير التعليم: سنبدأ الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة خلال أسابيع

وقال وزير التعليم، إن الوزارة ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة، الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2022، منوها إلى أن أسئلة الامتحانات ستكون مثل العام الماضي؛ إذ تعتمد على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أنها ستكون إلكترونية بنسبة 100%، وستعقد امتحانات تجريبية للطلاب، قبل عقد الامتحانات الرسمية في يونيو المقبل.

«شوقي» يطالب طلاب الثانوية العامة بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وطالب الوزير، طلاب الثانوية العامة، بسرعة التسجيل في موقع وزارة الصحة والسكان، للحصول على لقاح فيروس كورونا؛ للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر العدوى بكورونا، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة على مديري المديريات التعليمية والمدارس، بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وعدم نزعها طوال اليوم الدراسي داخل المدارس، للحد من انتشار الفيروس.