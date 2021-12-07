«التعليم» تبدأ توزيع استمارات التطعيم بلقاح كورونا على طلاب المدارس

كثفت مديريات التربية والتعليم، استعداداتها لتطعيم الطلاب من سن 12 إلى 18 سنة، وفق تعليمات وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع مديريات الصحة، وأكدت المديريات، البدء في توزيع استمارات موافقة ولي الأمر لحصول الطالب على لقاح كورونا، مشددة على المدارس بضرورة تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بتلقي اللقاح.

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة البدء في توزيع استمارات تلقي لقاح فيروس كورونا على الطلاب لتوقيع ولي الأمر عليها كشرط أساسي لحصول الطالب على اللقاح.

توقيع ولي الأمر على الاستمارة شرط حصول الطالب على لقاح كورونا

وأضاف «الجيار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم مخاطبة الوحدات الصحية للبدء في أعمال تطعيم الطلاب، وذلك من خلال وحدات متنقلة لتطعيم الطلاب في المدارس، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بأعمال التطعيم.

من جانبها، أكدت مصادر بمديريات التربية والتعليم، أن توزيع استمارة تلقي لقاح كورونا على الطلاب لتوقيع ولي الأمر شرط أساسي لحصول الطالب على اللقاح، معلنة البدء في توزيع الاستمارات على الطلاب بالمدارس.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن التطعيم يتم من قبل الوحدات الصحية في المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، لافتة إلى أنه غير مسموح لأي مُعلم بدخول المدرسة دون تلقي لقاح كورونا.

«التعليم»: في حالة تجميع 200 استمارة يتم مخاطبة الإدارة الصحية للبدء في التطعيم

وفي سياق متصل، شددت وزارة التربية والتعليم على سرعة توزيع استمارة موافقة ولي الأمر على تلقي الطالب للقاح كورونا لتوقيعها من أولياء الأمور وذلك بالنسبة للطلاب في المرحلة العمرية من سن 15 حتى 18 سنة، موضحة أنه في حالة تجميع 200 استمارة أو أكثر في المدرسة تتم مخاطبة الإدارة الصحية للبدء في أعمال التطعيم مباشرة.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أن مشرف التربية البيئية بالمدرسة هو المسئول عن متابعة تسليم واستلام الاستمارة وموافاة الوزارة بموقف تطعيم الطلاب بصفة أسبوعية، مؤكدة أن التعليمات تأتي الحاقاً للخطابات المتبادلة بشأن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كوورنا وتشجيع المعلمين والطلاب على تلقي اللقاح.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية، بضرورة تشجيع الطلاب في المرحلة العمرية من 12 حتى 15 سنة بضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح كورونا، مؤكدة استقبال الطالب رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان تلقي اللقاح.