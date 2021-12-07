بشرى للمسنين.. استمرار العمل بعد سن المعاش في القانون الجديد

يُعد مشروع قانون المسنين الجديد، من أهم التشريعات التي يجري مناقشتها في البرلمان المصري، ليتماشى مع رؤية الدولة المصرية بتوفير «حياة كريمة»، للمواطن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، ويهدف مشروع القانون إلى توفير العديد من المزايا للمسنين، كما يستهدف حمايتهم، وتعرض «الوطن»، في هذه التقرير بعض المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمسنين.

استمرار العمل بعد المعاش

واهتم مشروع قانون حماية المسنين بتوفير العديد من المزايا التي يحتاج لها، حيث نص القانون الجديد على أن تضع الدولة نظاما مرنا للإحالة إلى التقاعد، وذلك لإتاحة الفرصة للمسن للعمل ما دام قادرا عليه ويتمتع باللياقة الصحية اللازمة لذلك، مع مراعاة حاجة العمل وتطلعات العاملين للترقي إلى المناصب العليا، وهو ما يعد فرصة للمسنين القادرين على العمل على الاستمرار، ما يعد فرصة للاستفادة من خبراتهم.

للمسن ممارسة الاعمال الحرة

وأوضح مشروع قانون المسنين الجديد، أن للمسنين الحق في ممارسة الأعمال الحرة، مثل المحاماة والمهن الطبية وأعمال الخبرة والوساطة العقارية وغيرها، وذلك في حدود الشروط القانونية المقررة للقيام بتلك الأعمال دون اعتبار السن سندا للتفرقة في هذا الخصوص، وذلك مما يعد إتاحة للمسنين في العمل ما داموا قادرين على ذلك، وهذا يدل على إنصاف القانون الجديد للمسنين وتقديم مزايا عديدة لهم.

قانون المسنين الجديد

يُذكر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على مشروع قانون المسنين الجديد من حيث المبدأ، بعد نقاش استمر 3 ساعات حول فلسفة مشروع القانون الجديد، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والدستورية والتشريعية.